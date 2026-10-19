 హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో బతుకమ్మ ఆడిన రష్మిక (ఫోటోలు) | Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో బతుకమ్మ ఆడిన రష్మిక (ఫోటోలు)

Oct 19 2026 6:43 AM | Updated on Oct 19 2026 6:45 AM

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund1
1/25

హైదరాబాద్‌ : సద్దుల బతుకమ్మ సంబరం.. సాంస్కృతిక సౌరభం.. హుస్సేన్‌ సాగర్‌ తీరానికి సరికొత్త సొబగులను అద్దాయి. కళారూపాల ప్రదర్శనలు సమ్మోహనపర్చాయి.

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund2
2/25

తీరొక్క పూల బతుకమ్మలు తెలంగాణ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల పాటలతో వర్ణ శోభితాన్ని తలపించాయి.

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund3
3/25

బుద్ధ విగ్రహం సమీపంలో లేజర్, బాణాసంచా ప్రదర్శనలు సందర్శకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచాయి. శకటాలు ఆకట్టుకున్నాయి.

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund4
4/25

హైదరాబాద్‌ మెట్రోపాలిటన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (హెచ్‌ఎండీఏ), భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ట్యాంక్‌బండ్‌పై ఆదివారం నిర్వహించిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవోపేతంగా సాగాయి.

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund5
5/25

గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా దంపతులు, మంత్రులు సీతక్క, జూపల్లి కృష్ణారావు తదితర ప్రముఖులు ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. సినీ నటులు విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న దంపతులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund6
6/25

కూకట్‌పల్లిలోనూ సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. మొత్తంగా భాగ్యనగర వ్యాప్తంగా ఆధ్యాతి్మక శోభ అలరారింది.

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund7
7/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund8
8/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund9
9/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund10
10/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund11
11/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund12
12/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund13
13/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund14
14/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund15
15/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund16
16/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund17
17/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund18
18/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund19
19/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund20
20/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund21
21/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund22
22/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund23
23/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund24
24/25

Vijay and Rashmika participated Bathukamma celebrations in Tank Bund25
25/25

# Tag
Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Bathukamma celebrations Bathukamma celebrations at Telangana Government of Telangana Tank Bund Hyderabad Telangana photo gallery viral photos Saddula Bathukamma
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మైసూరు దసరా మహోత్సవం...జంబూసవారీ ఏర్పాట్లు (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల : చంద్రప్రభ వాహనంపై నర్తన కృష్ణుడి అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో బతుకమ్మ ఆడిన రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 4

వరంగల్ : అంబరాన్నంటిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 5

కలర్‌ఫుల్ శారీలో యాంకర్ శ్రీముఖి అందాలు.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Srikanth Reddy Warning TDP Leaders 1
Video_icon

రాయచోటిలో ఇది చీకటి రోజు.. గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి వార్నింగ్
Jana Sena Gives Shock To Yanamala Krishnudu 2
Video_icon

యనమల కృష్ణుడికి జనసేన ఝలక్.. తుని చైర్మన్ అభ్యర్థిగా శ్రీలత
TDP Attacks On YSRCP Leaders To Stop Nominations 3
Video_icon

నారాసురుడి రక్తపాతం.. ఇంత పిరికిపందలు.. సీమలో ఎలా పుట్టారురా!
YS Jagan Requested All To Against TDP Government 4
Video_icon

తిరగబడండి.. లేదంటే రాష్ట్రం బతకదు
Gunfire On Bollywood Actor Tiger Shroffs Car 5
Video_icon

బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ పై కాల్పులు.. షాకింగ్ వీడియో

Advertisement