హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో బతుకమ్మ ఆడిన రష్మిక (ఫోటోలు)

1/25
హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ సంబరం.. సాంస్కృతిక సౌరభం.. హుస్సేన్ సాగర్ తీరానికి సరికొత్త సొబగులను అద్దాయి. కళారూపాల ప్రదర్శనలు సమ్మోహనపర్చాయి.
2/25
తీరొక్క పూల బతుకమ్మలు తెలంగాణ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల పాటలతో వర్ణ శోభితాన్ని తలపించాయి.
3/25
బుద్ధ విగ్రహం సమీపంలో లేజర్, బాణాసంచా ప్రదర్శనలు సందర్శకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచాయి. శకటాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
4/25
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (హెచ్ఎండీఏ), భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ట్యాంక్బండ్పై ఆదివారం నిర్వహించిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవోపేతంగా సాగాయి.
5/25
గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు, మంత్రులు సీతక్క, జూపల్లి కృష్ణారావు తదితర ప్రముఖులు ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. సినీ నటులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న దంపతులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
6/25
కూకట్పల్లిలోనూ సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. మొత్తంగా భాగ్యనగర వ్యాప్తంగా ఆధ్యాతి్మక శోభ అలరారింది.
7/25
8/25
9/25
10/25
11/25
12/25
13/25
14/25
15/25
16/25
17/25
18/25
19/25
20/25
21/25
22/25
23/25
24/25
25/25