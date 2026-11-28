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హైదరాబాద్ : అదిరేటి డ్రెస్సులు..స్టైలిష్ మేకోవర్లు..ర్యాంప్ వాక్లతో సోమాజిగూడలోని విల్లామేరి కాలేజీ ప్రాంగణం సందడిగా మారింది. (Villa Marie College)
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శుక్రవారం ‘ది క్రియేటివ్ స్పెక్ట్రమ్’ పేరిట నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ వేడుకలో విద్యార్థినులు తమ సృజనాత్మకతను చాటుకున్నారు.
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వినూత్న వస్త్రధారణ, ఆధునిక ఫ్యాషన్ పోకడలతో అదరగొట్టారు.
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‘స్కెచ్ టు స్పాట్ లైట్’ ఈవెంట్లో విద్యార్థినులు స్వయంగా డిజైన్ చేసిన దుస్తులతో రెడ్ కార్పెట్పై మెరిసిపోయారు. ప్రత్యేకమైన ఫ్యాషన్ లుక్స్తో ఆకట్టుకున్నారు.
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చదువుతో పాటు సృజనాత్మక రంగాల్లోనూ విద్యార్థినులు రాణించేందుకు ఈ కార్యక్రమాలు దోహదపడతాయని కాలేజీ గౌరవ కార్యదర్శి చిన్నమ్మ అన్నారు.
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