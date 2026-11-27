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దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన హీరోయిన్గా నటించిన ‘ఆకాశంలో ఒక తార’(Aakasamlo Oka Tara Movie) సినిమా విజయం తర్వాత జరిగిన సక్సెస్ మీట్లో సాత్విక వీరవల్లి(Satvika Veeravalli) సందడి చేశారు.
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సినిమాకు లభిస్తున్న ఆదరణ పట్ల సాత్విక సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ, అభిమానులకు మరియు ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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పవన్ సాధినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు.
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అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన సాత్వికకు ఈ చిత్రంతో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.
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ఈ సక్సెస్ మీట్లో ఆమె సింపుల్ లుక్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
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