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తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారికి చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామిక వేత్త వర్థమాన్ జైన్, రాధికా జైన్ దంపతులు రూ.207 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను గురువారం కానుకగా సమర్పించారు.
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దాత కుటుంబ సభ్యులు ఆభరణాల పళ్లెంలను స్వామివారి ఎదుట సమర్పించి పూజలు చేశారు.
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ఇందులో 33 రకాల ఆభరణాలు 46 ఉన్నాయి. ఈ ఆభరణాల్లో వజ్రాల బరువు 238.2 క్యారెట్లు, నీలమణులు 2,247.7,పసుపు నీలమణులు 91.6,కెంపులు, పచ్చలు 84.2 క్యారెట్లు,సాలగ్రా మ రాళ్లు 2,916.5 గ్రాములు ఉన్నాయి.
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