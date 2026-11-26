ముంబై: మహానగరం ముంబైలో 2008 నవంబర్ 26న జరిగిన భయానక ఉగ్రదాడికి 18 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ దాడిలో 166 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, వందలాది మంది గాయపడ్డారు. అయితే ఈ మారణహోమానికి కుట్ర పన్నిన కీలక వ్యక్తుల్లో ఆరుగురు ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్లోనే స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారని భారత నిఘా వర్గాలు వెల్లడించాయి. లష్కరే తోయిబా (ఎల్ఈటీ) అధినేత హఫీజ్ సయీద్, ఆ సంస్థ కార్యకలాపాల చీఫ్ జకీర్ ఉర్ రెహమాన్ లఖ్వీ సహా పలువురిపై ఇప్పటికీ చర్యలు తీసుకోలేదని పేర్కొన్నాయి.
కీలక నిందితులకు పాక్ రక్షణ
దాడి నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించిన సాజిద్ మిర్, పాక్ సైన్యంలో పనిచేసిన రిటైర్డ్ మేజర్ అబ్దుర్ రెహమాన్ హషీమ్ సయీద్ అలియాస్ పాషా, ఐఎస్ఐ అధికారులు మేజర్ ఇక్బాల్, మేజర్ సమీర్ అలీ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. వీరికి పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పిస్తోందని భారత దర్యాప్తు సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అమెరికా ఒత్తిడితో 2020లో హఫీజ్ సయీద్కు పాక్ 78 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించినప్పటికీ, అతడు స్వేచ్ఛగా ఉగ్ర కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాడని భారత అధికారులు చెబుతున్నారు. లఖ్వీకి 2021లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చిన కేసులో వరుసగా మూడు, ఐదేళ్ల శిక్షలు విధించారు. అయినప్పటికీ అతడి కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట పడలేదని పేర్కొన్నారు.
ఆధారాలు కోరినా స్పందన కరువు
26/11 దాడుల కుట్రకు సంబంధించి ఏడుగురు నిందితులు దాడి జరిగిన సమయంలో పాకిస్థాన్లోనే ఉన్నారని భారత అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. వారిపై ఆధారాలు, సమాచారం అందించాలని కోరుతూ పాక్ ప్రభుత్వానికి న్యాయపరమైన అభ్యర్థనలు పంపినా స్పందన లేదని తెలిపారు. హఫీజ్ సయీద్ను భారత్కు అప్పగించాలని కూడా కోరినప్పటికీ ఆ విజ్ఞప్తి పెండింగ్లోనే ఉంది. మరోవైపు, ఈ కుట్రలో భాగమైన అబ్దుర్ రెహమాన్ మక్కీ 2024 డిసెంబర్లో లాహోర్లో మరణించాడు.
ఇద్దరిని మాత్రమే విచారించిన భారత దర్యాప్తు సంస్థలు
మొత్తం పది మంది కుట్రదారుల్లో భారత దర్యాప్తు సంస్థలకు కేవలం ఇద్దరిని మాత్రమే విచారించే అవకాశం లభించింది. అమెరికా పౌరుడు డేవిడ్ కోల్మన్ హెడ్లీని 2011లో ఎన్ఐఏ ప్రశ్నించింది. అతడి స్నేహితుడు, పాకిస్థాన్ సంతతికి చెందిన కెనడా పౌరుడు తహవూర్ రాణాను గత ఏడాది ఏప్రిల్లో భారత్కు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం అతడు ఢిల్లీలోని తీహార్ జైలులో ఉన్నాడు. రాణా విచారణ ఆధారంగా గత ఏడాది జులైలో 26/11 కేసులో కొత్త చార్జిషీట్ దాఖలైంది.
ఉగ్రవాదుల శిక్షణలోనూ కీలక పాత్ర
ఈ కుట్రలో అబూ ఖఫా, అబూ అల్కామా, ముజమ్మిల్, అబూ అనస్, అబూ హంజా వంటి మరికొందరు కూడా కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు భారత సంస్థలు గుర్తించాయి. పది మంది ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ ఇవ్వడం, ఆయుధాల వినియోగం, ఇతర ఏర్పాట్లలో వీరు పాలుపంచుకున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
ఇదీ చదవండి: కాంగ్రెస్ హయాంలో రాజ్యాంగానికి తూట్లు: ప్రధాని మోదీ