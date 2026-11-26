1/27
హైదరాబాద్ : డ్రగ్స్కు స్వస్తి పలికి..‘మత్తు’ వదిలిద్దాం అంటూ యువత నినదించింది. మాదక ద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి ‘హైదరాబాద్ వాక్స్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్’ పేరిట ప్రారంభించిన పాదయాత్రకు తొలిరోజు బుధవారం భారీ స్పందన లభించింది.
2/27
సినీ నటుడు వెంకటేశ్ హాజరై తనదైన స్టైల్లో యువతను ఉత్సాహ పరిచారు. ప్రతి ఒక్కరూ డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉంటూ..ఇతరులనూ దూరంగా ఉంచేలా అవగాహన కల్పించాలని కోరారు.
3/27
ఉస్మానియా వర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి సినీ నటుడు నిఖిల్ హాజరయ్యారు.
4/27
అంబర్పేట్ మహంకాళి దేవాలయం నుంచి ప్రారంభమైన పాదయాత్ర ఇఫ్లూ, గాంధీ ఆస్పత్రి మీదుగా ముషీరాబాద్ చేరుకుంది.
5/27
సాయంత్రం ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో నేతలు సమావేశమై, అక్కడే రాత్రి బస చేశారు. కళాశాలలు, పాఠశాలల విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
6/27
7/27
8/27
9/27
10/27
11/27
12/27
13/27
14/27
15/27
16/27
17/27
18/27
19/27
20/27
21/27
22/27
23/27
24/27
25/27
26/27
27/27