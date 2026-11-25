పర్వత పట్టణంలో పుట్టిన మాణిక్యం ఆమె. తల్లిదండ్రులు చదువు లేకపోయినా, కనీస వనరులు అందుబాటులో లేకపోయినా..ఉన్నత చదువులు చదివి పరిశోధనలు చేసే రేంజ్కు చేరుకుంది. ఏకంగా గణితంలోనే పరిశోధనలు చేస్తూ రక్తప్రవాహంతో ఉన్న లింక్ను ముడివిప్పుతూ అందర్నీ అబ్బురపరుస్తుంది. సాధారణ స్థాయి నుంచి అసాధారణ విజయాన్ని సాధిస్తూ యుతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది ఈ అమ్మాయి.
ఆ అమ్మాయే చైనాకు చెందిన లింజీ యింగ్. ఇంట్లో సరైనా విద్యా మార్గదర్వకత్వం లేదు. తల్లిదండ్రులు కేవలం ప్రాథమిక విద్య వరకే చదువుకున్నారు. అయినా ఆమె ఫోకస్ అంతా చదువు మీదే ఉండేది. అదే తన జీవిత పరమావధి అన్నట్లు చదివింది. ఎక్కోడ పర్వత పట్టణంలో పెరిగిన ఆమెకు స్కూల్కి వెళ్లేందుకు కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఉండేవి కాదు. అయినప్పటికీ ఉన్నత పాఠశాల విద్యను అతికష్టంపై బోర్డింగ్ పాఠశాలలో పూర్తి చేసింది. ఫర్నిచర్లు తయారు చేయడమే తల్లిదండ్రుల జీవనోపాధి.
అయినప్పటికీ వాళ్లు కూతుర్ని కళాశాలకు పంపి ఉన్నత చదువులు చదువుకునేలా ప్రోత్సహించారు. విద్యాపరంగా ఎలాంటి సాయం చేయలేకపోయినా..చదువుకునే స్వేచ్ఛను ఇవ్వడంతో ఆమె నిరాటంకంగా ఉన్నత చదువులు చదివింది. చైనాలోని జెజియాంగ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువు కొనసాగించి, కంప్యూటేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్లో బ్యాచిలర్, మాస్టర్ డిగ్రీలు సంపాదించింది.
ఆ తర్వాత డాక్టరేట్ అధ్యయనం కోసం అమెరికాకు వెళ్లింది. అక్కడ ప్రముఖ గణిత శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ పెంగ్టావో సన్ మార్గదర్శకంలో గణితంలో పరిశోధనలు చేసే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. లింజీయింగ్ ఫ్లూయిడ్-స్ట్రక్చర్ ఇంటరాక్షన్పై పరిశోధనను ఎంచుకుని రక్తప్రవాహాన్ని అనుసరించడంలో గణితం ఎలా సహాయపడుతుందో రీసెర్చ్ చేస్తోంది. ఇలాంటి పరిశోధనలకు ఎంతోప్రాముఖ్యత ఉంది ఎందుకంటే కష్టంగా లేదా ఖర్చుతో కూడుకున్న సంక్లిష్ట భౌతిక వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేయడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఇంజనీర్లు కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్లను ఉపయోగిస్తారు.
ఈ పరిశోధనలకు గానూ వరుస సంవత్సరాలలో పలు ఫెలోషిప్లు, స్కాలర్షిప్లు కూడా అందుకుందామె. చివరగా ఆమె యువతకు ఒంటిరిగా పరిశోధనలకు ప్రయత్నించొద్దని..తగిన మద్దతు, సరైన ప్రొఫెసర్ సలహాలు సూచనలు అవసరమని సూచిస్తుంది. అలాగే అకడమిక్ సలహాదారులు, ఇతర ప్రొఫెసర్లతో సత్సంబంధాలు రీసెర్చ్కు ఎంతగానో ఉపకరిస్తాయని అంటోంది. అలాగే మనకు విద్య లేదా వృత్తిపరమైన మార్గదర్శకం అందించేవారు లేరని భయపడకూడదని, సన్నహితులు లేదా స్నేహితుల సలహాలు సూచనలు తీసుకుని ముందుకు సాగాలే తప్ప ఆగిపోకూడదని అంటోంది.
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