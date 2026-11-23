వాషింగ్టన్ : టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించిన ఎన్విడియా వ్యవస్థాపకుడు జెన్సెన్ హువాంగ్ వ్యవహారం మరో కీలక మలుపు తిరిగింది. గతంలో చైనా గూఢచర్య కార్యకలాపాలతో సంబంధాలు, పలు వివాహేతర సంబంధాల ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయన పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా ఎన్విడియా బోర్డు తన మునుపటి నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది. జెన్సెన్ హువాంగ్ను కంపెనీ ప్రెసిడెంట్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, బోర్డు డైరెక్టర్గా తిరిగి నియమిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
హువాంగ్తో జరిపిన పలు దఫాల చర్చల అనంతరం, ఆయన డైరెక్టర్లతో నిజాయితీగా వ్యవహరించారని, చిప్మేకర్ దిగ్గజానికి నాయకత్వం వహించడానికి ఆయనే సరైన వ్యక్తి అని నిర్ధారించుకున్నామని కంపెనీ బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఆయన పునరాగమనాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినట్లు తెలిపింది. ఈ పునఃనియామకం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని, ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అమెరికా ప్రభుత్వంలోని ఉన్నతాధికారుల అభిప్రాయాలను కూడా కోరినట్లు ఎన్విడియా ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
‘ఎన్విడియాకు నాయకత్వం వహించడానికి జెన్సెన్ సరైన వ్యక్తి. ఆయన పునఃనియామకం మా వాటాదారులు, ఉద్యోగులు, భాగస్వాములు, వినియోగదారుల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉందని బోర్డు విశ్వసిస్తోంది. జెన్సెన్పై మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఆయన తిరిగి కంపెనీ పగ్గాలు చేపడుతున్న తరుణంలో కలిసి పనిచేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము’ అని బోర్డు ఛైర్మన్ హార్వే సి.జోన్స్ అన్నారు.
హువాంగ్ నిష్క్రమణ తర్వాత తాత్కాలిక సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కోలెట్ క్రెస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక నాయకత్వ ఏర్పాటుకు ఈ నిర్ణయంతో తెరపడింది.‘ఈ క్లిష్ట సమయంలో తాత్కాలిక సీఈవోగా అద్భుతమైన సేవలు అందించినందుకు కోలెట్ క్రెస్కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము’ అని బోర్డు పేర్కొంది. ఆమె తిరిగి ఎన్విడియా చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్గా తన పూర్తిస్థాయి బాధ్యతలను కొనసాగిస్తారు.
అంతకుముందు, ఆరోపణల నేపథ్యంలో సీఈవో పదవికి దూరమైన జెన్సెన్ హువాంగ్.. తాను మళ్లీ సంస్థ పగ్గాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బోర్డు కోరితే తిరిగి బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు గౌరవంగా భావిస్తానని ఆయన ప్రకటించిన తరుణంలో ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
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