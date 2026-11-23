పర్యాటక ప్రదేశాలు అనగానే రద్దీగా ఉండేవని మాత్రమే కాదు. కొండలు, స్వచ్ఛమైన గాలి, అందమైన దృశ్యాలతో చుట్టబడిని ఒక చిన్నగ్రామం కూడా ఆకర్షణీయమైన పర్యాటక ప్రదేశమే. అక్కడి ప్రకృతి రమ్యతకు, స్వచ్ఛమైన గాలికి సేద తీరుతూ..సంతోషంగా గడిపే అందమైన గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ గ్రామం మాత్రం మనం తరుచుగా చూసే పోస్ట్ కార్డులోని చిత్రంలా ఉంటుంది. అది రియల్ అనే అనిపిస్తుంది. పైగా బంతిపూలకు కేరాఫ్గా, చూడచక్కని పర్యాటకానికి నిలయం ఈ గ్రామం. అదెక్కడ ఉందంటే..
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉంది. అక్కడ కాలింపాంగ్ జిల్లాలో ఉన్న ఖార్కా గావ్ గ్రామం సుందరమైన పరిసరాలు, రంగురంగుల బంతిపూలకు ప్రసిద్ధి చెందిన హిమాలయ గ్రామం. ప్రకృతి ప్రేమికులకు, ప్రశాంతమైన సెలవులు కావాలనుకునే వారికి ఇదొక అద్భుతమైన ప్రదేశం. .
ప్రత్యేకత ఇదే..!
ఖార్కా గావ్లోని ప్రధాన ఆకర్షణలలో ఒకటి దాని సహజ సౌందర్యం. పూల కాలంలో, ప్రకాశవంతమైన బంతిపూలు గ్రామ రహదారులకు, చుట్టుపక్కల ప్రకృతి దృశ్యాలకు రంగులద్దుతాయి. సందర్శకులు కాంచన్జంగా పర్వతం, చుట్టుపక్కల ఉన్న హిమాలయ శిఖరాల అందమైన దృశ్యాలను కూడా ఆస్వాదించవచ్చు.
ఈ గ్రామం అందమైన సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలను కూడా అందిస్తుంది, ఇది ఫోటోగ్రఫీకి, ప్రశాంతమైన ఉదయాలకు ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశంగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రాంతం దాని పక్షి సంపదకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. సందర్శకులు వైట్-బ్రౌడ్ ష్రైక్-బాబ్లర్, బ్లూ-త్రోటెడ్ బార్బెట్, రెడ్-వెంటెడ్ బుల్బుల్ వంటి హిమాలయ పక్షులను చూడవచ్చు. దీని పచ్చని పరిసరాలు, పర్వత దృశ్యాలు, రంగురంగుల పువ్వులు ఈ చిన్న గ్రామానికి మరింత ఆకర్షణను జోడిస్తాయి.
బస ఎక్కడ అంటే..
ఖార్కాగావ్ అంతగా ప్రాచుర్యం లేని ప్రదేశం, కాబట్టి సందర్శకులు హోటళ్లు లేదా రిసార్ట్ల కంటే ఎక్కువగా హోమ్స్టేలను చూస్తారు. స్థానిక నివాసితులు ప్రాథమిక సౌకర్యాలతో కూడిన వసతిని అందిస్తారు. ఇది ప్రయాణికులకు గ్రామాన్ని మరింత దగ్గరగా అనుభవించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. హోమ్స్టేలో బస చేయడం వల్ల సందర్శకులకు ప్రశాంతమైన పరిసరాలను, స్థానిక ఆతిథ్యాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
సందర్శించడానికి సరైన సమయం
ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఖార్కాగావ్ను సందర్శించడానికి మంచి సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో వాతావరణం సాధారణంగా ఆహ్లాదకరంగా, సందర్శనీయ ప్రదేశాలను చూడటానికి, బహిరంగ కార్యకలాపాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వేసవికాలం సాపేక్షంగా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 15 నుంచి 28 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయి. శీతాకాలం చల్లగా ఉంటుంది, అయితే వర్షాకాలంలో భారీ వర్షపాతం కొండచరియలు విరిగిపడటానికి, రహదారి అంతరాయాలకు దారితీస్తుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో ప్రయాణించకుండా ఉండటం మంచిది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
రోడ్డు మార్గం ద్వారా: ఖార్కా గావ్ కాలింపాంగ్ పట్టణం నుంచి సుమారు 9 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. రహదారి పరిస్థితులను బట్టి కారులో సుమారు 30 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. సిలిగురి, న్యూ జల్పైగురి (NJP) బాగ్డోగ్రా నుంచి కూడా టాక్సీలను అద్దెకు తీసుకోవచ్చు.
విమాన మార్గం: గ్రామానికి సుమారు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బాగ్డోగ్రా విమానాశ్రయం సమీప విమానాశ్రయం. అక్కడి నుంచి, ప్రయాణికులు ఖార్కా గావ్ చేరుకోవడానికి టాక్సీని అద్దెకు తీసుకోవచ్చు.
రైలు మార్గం: సుమారు 78 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న న్యూ జల్పైగురి (NJP) సమీప ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్. సందర్శకులు స్టేషన్ నుంచి గ్రామానికి చేరుకోవడానికి టాక్సీని అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. రహదారి, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను బట్టి ఈ ప్రయాణానికి సుమారు మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పట్టవచ్చు.
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