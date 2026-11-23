సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఏపీ తుపాన్ల ముప్పు ఇప్పట్లో తప్పేలా లేదు. ఇటీవల వరుసగా వచ్చిన తుపాన్లు రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టాన్ని మిగల్చగా.. మరో రెండు తుపాన్లు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నెలాఖరులో బంగాళాఖాతంలో ఒక తుపాను, డిసెంబరు మొదటి వారం తర్వాత మరో తుపాను ఏర్పడవచ్చని చెబుతున్నారు.
దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సముద్రంపై రుతుపవనాల ప్రభావంతో తేమ పెరగడం కూడా ఇందుకు అనుకూలంగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వివరించారు. ఈ అల్పపీడనాలు బలపడి తుపాన్లుగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు.
నాలుగు రాష్ట్రాలకు ముప్పు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు ఏ దిశగా పయనిస్తాయన్నది ఇంకా స్పష్టత లేదని నిపుణులు తెలిపారు. వాటి కదలికను బట్టి ప్రభావిత ప్రాంతాలను అంచనా వేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రాలకూ తుపాన్ల ముప్పు ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇక, అక్టోబరు నెలాఖరులో అర్నబ్, నవంబరు 1న మురసు తుపాన్లు రాష్ట్రంపై ప్రభావం చూపాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన అక్వాన్ తుపాను దిశ మార్చుకుని ఒడిశా వైపు వెళ్లింది. దీంతో ఏపీకి కొంత ఊరట లభించింది. తాజాగా మరో తుపాను ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయన్న అంచనాలతో తీరప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
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