 ‘దుస్తుల కన్నా సేవలు మిన్న’.. పాక్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌పై ట్రోల్స్‌ | Pakistan airline PIA unveils new crew uniforms | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘దుస్తుల కన్నా సేవలు మిన్న’.. పాక్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌పై ట్రోల్స్‌

Oct 24 2026 8:02 AM | Updated on Oct 24 2026 8:02 AM

Pakistan airline PIA unveils new crew uniforms

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్ (పీఐఏ) దాదాపు దశాబ్ద కాలం తర్వాత తమ విమాన సిబ్బంది కోసం కొత్త యూనిఫామ్‌లను మార్చింది. ప్రైవేట్ నిర్వహణలోకి మారిన తర్వాత తన కార్యకలాపాలను మెరుగుపరచడంలో భాగంగా, ‘పీఐఏ న్యూ యూనిఫామ్ డిజైన్ షోకేస్ 2026’ను నిర్వహించి మహీన్ ఖాన్, హెచ్‌ఎస్‌వై, నోమి అన్సారీ వంటి ప్రముఖ డిజైనర్ల ద్వారా కొత్త నమూనాలను సిద్ధం చేయించింది.
 

అయితే ఈ కొత్త యూనిఫామ్‌లపై ఆన్‌లైన్‌లో విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దుస్తుల మార్పు కంటే ప్రయాణికులకు అందించే సేవల నాణ్యతపై దృష్టి పెట్టాలని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడ్డారు. 1966లో పియర్స్ కార్డిన్, 1975లో సర్ హార్డీ అమీస్ వంటి దిగ్గజ డిజైనర్లు రూపొందించిన అద్భుతమైన చరిత్ర కలిగిన పీఐఏ యూనిఫామ్‌లను 2016లో మార్చారు. ఇ‍ప్పుడు ప్రైవేట్ మేనేజ్‌మెంట్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ విమానయాన సంస్థ, తన పూర్వ వైభవాన్ని పునరుద్ధరించుకునేందుకు, ప్రజల నమ్మకాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు పలు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: ట్రంప్‌కు ‘మధ్యంతర’ భయం.. కెనడా సుంకాలపై యూటర్న్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Nairuthi Reddy About YS Jagan Mohan Reddy 1
Video_icon

జగనన్న మళ్లీ వస్తేనే రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ
Gorantla Madhav And Chandrasekhar Reddy Strong Warning To Paritala Sunitha 2
Video_icon

2029 నీకు పుట్టగతులు ఉండవ్..! పరిటాల సునీతకు గోరంట్ల మాస్ వార్నింగ్

EX Additional SP Rajeshwar Reddy Comments On TDP Leaders Attack 3
Video_icon

నా సర్వీసులో ఇలాంటి ఎన్నికలు ఎప్పుడూ చూడలేదు
YSRCP ZPTC Candidate Padmavathi Shocking Facts On TDP Attacks 4
Video_icon

మహిళ అని చూడకుండా నాపై దాడి చేసి.. చేతిని మెలిపెట్టి విరిచేశారు
Big Question Debate On MPTC And ZPTC Nomination Controversy 5
Video_icon

సుప్రీం చెప్పినా లెక్కలేదు.. కూటమికి అడుగడుగునా జగన్ భయం
Advertisement
 