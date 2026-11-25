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2026 మిస్ యూనివర్స్ (Miss Universe 2026) కిరీటాన్ని ప్యూర్టోరికోకు చెందిన జెన్నిఫర్ బారెటో (Jennifer Barreto) సొంతం చేసుకున్నారు.
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ఈ పోటీల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 130కిపైగా దేశాలకు చెందిన అందాల భామలు పాల్గొన్నారు.
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చివరి రౌండ్లో డొమినికన్ రిపబ్లిక్కు చెందిన మెలిస్సా నూనెజ్ తొలి రన్నరప్గా, వెనిజులాకు చెందిన క్లారా వేగాస్ గోయెట్జ్ రెండో రన్నరప్గా నిలిచారు.
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గత ఏడాది విజేత మెక్సికోకు చెందిన ఫాతిమా బోష్ తాజాగా జెన్నిఫర్కు కిరీటాన్ని అలంకరించారు.
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మిస్ యూనివర్స్ కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న తొలి వివాహిత మరియు తల్లిగా జెన్నిఫర్ బారెటో చరిత్ర సృష్టించారు.
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సొంతగడ్డపై జరిగిన పోటీల్లో విజయం సాధించడం ద్వారా ప్యూర్టో రికోకు ఇది ఆరవ మిస్ యూనివర్స్ టైటిల్గా నిలిచింది.
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(Images Source : Instagram/missuniverse)