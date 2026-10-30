 వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ ...సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos | Sakshi
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వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ ...సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 30 2026 7:07 AM | Updated on Oct 30 2026 7:07 AM

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos1
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భారతీయ సాంప్రదాయ పండుగలలో ఒకటైన కర్వాచౌత్ (Karwa Chauth) వేడుకలను బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకున్నారు. అక్టోబర్ 29న జరిగిన ఈ వేడుకల్లో సినీ తారలు తమ భాగస్వాములతో కలిసి దిగిన అందమైన సాంప్రదాయ చిత్రాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos2
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మెహ్రీన్ కౌర్ పిర్జాదా (Mehreen Pirzada)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos3
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మెహ్రీన్ కౌర్ పిర్జాదా (Mehreen Pirzada)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos4
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ప్రియాంక చోప్రా (Priyanka Chopra)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos5
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కత్రినా కైఫ్ (Katrina Kaif)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos6
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కత్రినా కైఫ్ (Katrina Kaif)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos7
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శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos8
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శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos9
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హీరో శ్రీరామ్ (Sriram)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos10
10/21

హీరో శ్రీరామ్ (Sriram)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos11
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కాజల్ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos12
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వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos13
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క్రికెటర్‌ దీపక్ చాహర్ (Deepak Chahar)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos14
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క్రికెటర్‌ దీపక్ చాహర్ (Deepak Chahar)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos15
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రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos16
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శిఖర్ ధావన్ (Shikhar Dhawan)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos17
17/21

శిఖర్ ధావన్ (Shikhar Dhawan)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos18
18/21

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Suryakumar Yadav)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos19
19/21

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Suryakumar Yadav)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos20
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సురేష్ రైనా (Suresh Raina)

Karwa Chauth 2026 Celebrity Celebrations HD Photos21
21/21

సురేష్ రైనా (Suresh Raina)

# Tag
Karwa Chauth CELEBRATIONS Bollywood Tollywood Rakul Preet Singh Priyanka Chopra viral photos Shikhar Dhawan suryakumar yadav
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వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ ...సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
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