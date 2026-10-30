వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ ...సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

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భారతీయ సాంప్రదాయ పండుగలలో ఒకటైన కర్వాచౌత్ (Karwa Chauth) వేడుకలను బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకున్నారు. అక్టోబర్ 29న జరిగిన ఈ వేడుకల్లో సినీ తారలు తమ భాగస్వాములతో కలిసి దిగిన అందమైన సాంప్రదాయ చిత్రాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.
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మెహ్రీన్ కౌర్ పిర్జాదా (Mehreen Pirzada)
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మెహ్రీన్ కౌర్ పిర్జాదా (Mehreen Pirzada)
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ప్రియాంక చోప్రా (Priyanka Chopra)
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కత్రినా కైఫ్ (Katrina Kaif)
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కత్రినా కైఫ్ (Katrina Kaif)
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శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)
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శిల్పా శెట్టి (Shilpa Shetty)
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హీరో శ్రీరామ్ (Sriram)
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హీరో శ్రీరామ్ (Sriram)
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కాజల్ అగర్వాల్ (Kajal Aggarwal)
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వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar)
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క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్ (Deepak Chahar)
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క్రికెటర్ దీపక్ చాహర్ (Deepak Chahar)
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రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)
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శిఖర్ ధావన్ (Shikhar Dhawan)
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శిఖర్ ధావన్ (Shikhar Dhawan)
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సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Suryakumar Yadav)
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సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Suryakumar Yadav)
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సురేష్ రైనా (Suresh Raina)
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సురేష్ రైనా (Suresh Raina)