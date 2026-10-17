 కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు) | Bathukamma Celebrations in Karimnagar district | Sakshi
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కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Oct 17 2026 11:40 AM | Updated on Oct 17 2026 11:40 AM

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కరీంనగర్ : బతుకమ్మ.. బతుకమ్మ ఉయ్యాల్లో.. రామనేసిరామ ఉయ్యాలో అంటూ ఊరూవాడా మార్మోగింది. చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ.. శివుడి ముద్దుల గుమ్మ అంటూ జిల్లాలోని వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో మహిళా అధికారులు, ఉద్యోగులు ఆడిపాడారు.

Bathukamma Celebrations in Karimnagar district2
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కొత్తపల్లి మండలం ఆసిఫ్‌నగర్‌(బావుపేట), ఖాజీపూర్, కరీంనగర్‌ పరిధిలోని బొమ్మకల్, మానకొండూర్‌ మండలం శ్రీనివాస్‌నగర్, రాఘవాపూర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం సద్దులు వైభవంగా జరుపుకున్నారు. రంగురంగు పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మలను ఒక్కచోట పెట్టి ఆడిపాడారు.

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మళ్లీ రావమ్మా బొడ్డెమ్మ అంటూ చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు. కరీంనగర్‌ బార్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో న్యాయమూర్తులు నీరజ, ప్రీతి, సిబ్బంది, లాయర్లు ఆడిపాడారు.

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ఐడీవోసీలో జిల్లా ఎంప్లాయీస్‌ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సంబరాల్లో కలెక్టర్‌ చిత్రామిశ్రా, అదనపు కలెక్టర్లు అశ్విని తానాజీ వాకడే, శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, ఆర్డీవో షర్మిల పాల్గొన్నారు.బల్దియా వేడుకల్లో మేయర్‌ శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్‌ సునీల్‌రావు, కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు.

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