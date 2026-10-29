 సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు) | Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look | Sakshi
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సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)

Oct 29 2026 9:56 PM | Updated on Oct 29 2026 9:56 PM

Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look1
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హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. సీతాకోకచిలుక లాంటి డ్రెస్‌లో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్‌ నెట్టింట వైరలతున్నాయి.

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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look3
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look4
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look5
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look7
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look8
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look10
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look11
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Mrunal Thakur Stuns in Butterfly Look12
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సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)
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