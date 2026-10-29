 గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు) | anupama parameswaran beautiful photos | Sakshi
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గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)

Oct 29 2026 9:38 PM | Updated on Oct 29 2026 9:38 PM

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హీరోయిన్ అనుపమ తన ఫోటోలను ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేసింది. గ్రీన్ డ్రెస్‌లో ఉన్న ముద్దుగుమ్మ మరింత బ్యూటీఫుల్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
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