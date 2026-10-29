 తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు) | Ramagiri Fort In Telangana, A Historic Landmark Known For Ancient Temples, Rare Medicinal Plants And Architectural Heritage, Photos Goes Viral | Sakshi
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తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)

Oct 29 2026 11:05 AM | Updated on Oct 29 2026 11:23 AM

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana1
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తెలంగాణలోని పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలంలో రామగిరి ఖిల్లా (చారిత్రక రామగిరి కోట) ఒక ప్రముఖ పర్యాటక మరియు చారిత్రక ప్రదేశం.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana2
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ఇది అద్భుత కళా సంపదకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. నాటి శిల్పుల నైపుణ్యతకు తార్కాణం. రామగిరి కోట గురిజాల కమ్మవంశీయులు ఈ కోటను పరిపాలించారు.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana3
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ఇక్కడ శ్రీరామచంద్ర స్వామి ఆలయం, శివాలయం ఉన్నాయి.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana4
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శ్రీరాముడు వనవాస సమయంలో ఇక్కడ సంచరించినట్లు స్థానిక నమ్మకం.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana5
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ఈ కొండపై 200లకు పైగా అరుదైన వనమూలికలు లభిస్తాయి.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana6
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సాలుకోట, సింహల కోట, సీతమ్మ కొలను వంటి విశేష ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana7
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ఖిల్లా పైకి చేరుకోవడానికి ఏడు గేట్లు, రెండు సరస్సులను దాటాల్సి ఉంటుంది.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana8
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రామగిరి ఖిల్లా పర్యాటక అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇక్కడ 2.1 కిలోమీటర్ల మేర రోప్‌వే ఏర్పాటుకు మరియు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana9
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ఈ రామగిరి ఖిల్లా ప్రాంతం చూడాలంటే కనీ సం 16 కిలోమీటర్లు కొండపైన నడవాల్సి ఉంటుంది.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana10
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రైలు మార్గం ద్వారా వచ్చే పర్యాటకులు కాజీపేట - బల్లార్షా మార్గంలోని పెద్దపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌లో దిగి బస్సు ద్వారా మంథని మార్గంలో బేగంపేటకు చేరుకోవచ్చు.

Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana11
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Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana12
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Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana13
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Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana15
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Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana16
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Ramagiri Fort in Peddapalli District of Telangana17
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