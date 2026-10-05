 దసరా స్పెషల్ : ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు...(ఫొటోలు) | Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh | Sakshi
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దసరా స్పెషల్ : ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు...(ఫొటోలు)

Oct 5 2026 11:27 AM | Updated on Oct 5 2026 11:28 AM

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh1
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కనకదుర్గ / దుర్గాదేవి దేవాలయాలు . దేవీ నవరాత్రులలో మరియు సాధారణ రోజులలో ఈ క్షేత్రాలు భక్తులతో కళకళలాడుతుంటాయి.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh2
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కనకదుర్గ ఆలయం (విజయవాడ) : కృష్ణా నది ఒడ్డున ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతంపై కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయం, రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధమైన శక్తిపీఠం. స్వయంభువుగా వెలిసిన అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుండి భక్తులు వస్తుంటారు.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh3
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భ్రమరాంబా దేవి ఆలయం (శ్రీశైలం) : అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో ఇది ఒకటైన క్షేత్రం. మల్లికార్జున స్వామి (జ్యోతిర్లింగం) తో పాటు భ్రమరాంబికా దేవి అమ్మవారు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh4
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శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికా దేవి (శ్రీకాళహస్తి) : వాయులింగ క్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తిలో జ్ఞానప్రసూనాంబికా దేవి అపార శక్తిస్వరూపిణిగా పూజలందుకుంటోంది.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh5
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మహిషాసురమర్దినీ ఆలయం (భైరవకోన, ప్రకాశం) : పల్లవుల కాలం నాటి గుహాలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన భైరవకోనలో దుర్గాదేవి 'మహిషాసురమర్దిని' రూపంలో కొలువై ఉంది. ఇక్కడి ప్రకృతి దృశ్యాలు, జలపాతం భక్తులను ఆకట్టుకుంటాయి.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh6
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కనక మహాలక్ష్మి ఆలయం (విశాఖపట్నం) : వైజాగ్ బురుజుపేటలో ఉన్న ఈ అమ్మవారికి గర్భగుడి, పైన పైకప్పు ఉండవు. ప్రకృతి ఒడిలోనే అమ్మవారు కొలువై పూజలందుకుంటారు.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh7
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పెనుగంచిప్రోలు తిరపతమ్మ తల్లి ఆలయం (ఎన్టీఆర్ జిల్లా) : లక్ష్మీదేవి అవతారంగా భావించే తిరపతమ్మ తల్లి ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి జాతరకు లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తారు.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh8
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శ్రీ నూకాంబికా అమ్మవారి ఆలయం (అనకాపల్లి) : కాకతీయ రాజుల కాలం నాటి ఈ ఆలయం ఎంతో శక్తివంతమైనదిగా ప్రసిద్ధి. కొత్త అమావాస్య రోజున ఇక్కడ జరిగే జాతర చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh9
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శ్రీ తలుపులమ్మ లోవ ఆలయం (తుని, తూర్పు గోదావరి) : కొండల మధ్య, ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడే లోయలో తలుపులమ్మ తల్లి కొలువై ఉంది. ఉత్తర ఆంధ్ర ప్రజలు కొత్త వాహనాలు కొంటే ముందుగా ఈ అమ్మవారి వద్దే పూజలు చేయిస్తారు.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh10
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శ్రీ లలితా పీఠం (శ్రీనివాస మంగాపురం, తిరుపతి) : తిరుపతి సమీపంలో ఉన్న ఈ పీఠంలో లలితా త్రిపురసుందరి దేవి శ్రీచక్ర సమేతంగా కొలువై భక్తుల కోర్కెలను తీరుస్తోంది.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh11
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గుండిచర్ల గండి మైసమ్మ ఆలయం (సత్యసాయి జిల్లా / కడప సరిహద్దు) : రాయలసీమ ప్రాంతంలో కొండల మధ్య వెలిసిన గండి మైసమ్మ (దుర్గమ్మ) భక్తుల ఇలవేల్పుగా పూజలందుకుంటోంది.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh12
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శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరి అమ్మవారి ఆలయం (త్రిపురాంతకం, ప్రకాశం) : శ్రీశైలానికి తూర్పు ద్వారంగా పిలిచే త్రిపురాంతకంలో ఒక కొండపై బాలాత్రిపురసుందరి దేవి ఆలయం ఉంది. త్రిపురాసురుడిని సంహరించిన తర్వాత అమ్మవారు ఇక్కడ కొలువైందని ప్రతీతి.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh13
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పెద్దాపురం మరిడమ్మ తల్లి ఆలయం (కాకినాడ జిల్లా) : వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ మరిడమ్మ తల్లి (దుర్గా స్వరూపం) ఆలయంలో ఏటా జూన్-జులై నెలల్లో జరిగే జాతర ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో ఎంతో ప్రసిద్ధి.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh14
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ఘటాలమ్మ ఆలయం (మదనపల్లె, అన్నమయ్య జిల్లా) : మదనపల్లె పరిసర ప్రాంతాలలో ఘటాలమ్మ తల్లి (దుర్గమ్మ అవతారం) అత్యంత శక్తివంతమైన దేవతగా పూజలందుకుంటోంది.

Dussehra 2026 Special : Renowned Goddess temples in Andhra Pradesh15
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అమ్మవారిశాల - శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం (ప్రొద్దుటూరు, కడప) : ప్రొద్దుటూరులో ఉన్న ఈ ఆలయం దేవీ నవరాత్రులలో చేసే అలంకారాలకు, కోట్ల రూపాయల కరెన్సీ నోట్ల అలంకరణకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

# Tag
Dussehra Dussehra Celebrations Dussehra Festival Dussehra Festival (Vijayadashami) photo gallery Andhra Pradesh devotional
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