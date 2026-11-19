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అనంతపురం : పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శత వర్ష జయంతి వేడుకలు కనుల పండువగా జరుగుతున్నాయి.
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బుధవారం ఉదయం సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో సత్యసాయి మహాసమాధి చెంత సీతారామ లక్ష్మణ సమేత హనుమంతుడు, వేణుగోపాలస్వామి, సత్యసాయి స్వామివార్ల ఉత్సవ విగ్రహాలు ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
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అనంతరం వేద పండితులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ సీతారాముల కల్యాణాన్ని జరిపించారు.
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పూజా క్రతువులో గణపతి పూజ, కుంకుమ పూజ, దేవీ అషో్టత్తర నామం, కలష పూజ నిర్వహించారు.
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అనంతరం వేద పండితులు సత్యసాయి సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో చేయించారు.
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దేశ విదేశాల నుంచి తరలివచ్చిన 1100 మంది జంటలు సత్యసాయి సత్యనారాయణ వ్రతాల్లో పాల్గొన్నారు.
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పుట్టపర్తి పురవీధులలో రథోత్సవం సాగుతుండగా కళాకారులు తమ కళావైభవంతో భక్తులను అలరించారు.
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సత్యసాయి విద్యాసంస్థలకు చెందిన విద్యార్థులు చెక్కభజనలో ముందుకు సాగారు.
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వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలిచ్చిన కళాకారులు గిరగ నృత్యం, డ్రమ్స్ వాయిద్యాలు, గురవయ్యలు, గుర్రపు డెక్కలు, దేవతామూర్తుల రూపాలు, కోలాటం తదితర కళలతో రథోత్సవంలో సందడి చేశారు.
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ప్రముఖ సినీ గాయని శ్వేతా మోహన్ బృందం సంగీత కచేరీ భక్తులను మైమరపింపజేసింది.
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