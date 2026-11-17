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మహబూబ్ నగర్ : పాలమూరు మట్టిబిడ్డల ఇంటి ఇలవేల్పుగా వెలుగొందుతున్న అమ్మాపురం శ్రీకురుమూర్తిస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన ఉద్దాల ఉత్సవం సోమవారం భక్తిశ్రద్ధలతో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు.
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ముత్యాల పల్లకీలో దళిత పూజారులు ఉద్దాలను తీసుకురాగా.. వేలాది మంది భక్తులు వాటిని తాకి పునీతులయ్యారు.
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చిన్నచింతకుంట మండలం చిన్నవడ్డెమాన్లోని ఉద్దాల మండపం నుంచి కురుమూర్తిస్వామి ఆలయం వరకు దారి పొడవునా ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఉద్దాలకు మంగళహారతులతో స్వాగతం పలికారు.
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వడ్డెమాన్లోని ఉద్దాల మండపంతోపాటు ఆలయ మైదానంలో జన జాతర కనిపించింది.
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భక్తులు స్వామివారి పాదుకలను దర్శించుకునేందుకు పోటీ పడ్డారు. దీంతో కురుమూర్తిగిరులు దేవదేవుడి నామస్మరణతో మార్మోగాయి.
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