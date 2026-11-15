కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)

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కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకొని రచన టెలివిజన్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
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ముఖ్యఅతిథిగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూరేపల్లి నందా హాజరై కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు. ఈ సందర్భంగా కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన బంగారు శివలింగానికి 108 మంది భక్తులతో పంచ హారతులు ఇచ్చారు.
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అనంతరం కాళేశ్వరం శ్రీ ముక్తేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. పుష్పగిరి మహాసంస్థానం పీఠాధిపతి విద్యాశంకర భారతి స్వామి భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు. ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తిపారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి.
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