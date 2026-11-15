 కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు) | koti deepotsavam 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)

Nov 15 2026 8:29 AM | Updated on Nov 15 2026 8:29 AM

koti deepotsavam 2026 1
1/10

కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకొని రచన టెలివిజన్‌ ఆధ్వర్యంలో శనివారం ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియంలో కోటి దీపోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

koti deepotsavam 2026 2
2/10

ముఖ్యఅతిథిగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూరేపల్లి నందా హాజరై కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు. ఈ సందర్భంగా కోటి దీపోత్సవ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన బంగారు శివలింగానికి 108 మంది భక్తులతో పంచ హారతులు ఇచ్చారు.

koti deepotsavam 2026 3
3/10

అనంతరం కాళేశ్వరం శ్రీ ముక్తేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. పుష్పగిరి మహాసంస్థానం పీఠాధిపతి విద్యాశంకర భారతి స్వామి భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు. ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు భక్తిపారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి.

koti deepotsavam 2026 4
4/10

koti deepotsavam 2026 5
5/10

koti deepotsavam 2026 6
6/10

koti deepotsavam 2026 7
7/10

koti deepotsavam 2026 8
8/10

koti deepotsavam 2026 9
9/10

koti deepotsavam 2026 10
10/10

# Tag
koti deepotsavam Hyderabad sravana masam devotes croud photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)
photo 2

‘ఇట్లు అర్జున’ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 4

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

Video

View all
Gunda Lakshmi Devi First Reaction 1
Video_icon

శ్రీకాకుళం YSRCP మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తరువాత.. ఫస్ట్ రియాక్షన్
YS Jagan Expresses Shock Over Veteran Actor Giribabu Demise 2
Video_icon

ప్రముఖ సినీ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Botsa Satyanarayana MASS SPEECH 3
Video_icon

సాఫ్ట్‌గా కనిపిస్తా కానీ .. మాస్ చూపిస్తా! ఒక్కొక్కడికి చుక్కలు చూపిస్తా...!

EPFO Minimum Pension May Increase to ₹3,000 4
Video_icon

పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Pinnelli Ramakrishna Reddy Mass Warning To Janasena Activist 5
Video_icon

మీ బలుపు దించే బాధ్యత మాది...! అందరి కథ తెలుస్తా...
Advertisement