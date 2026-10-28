విజయనగరం : జోరువానలో ఘనంగా సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు)

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విజయనగరం: మంగళ వాయిద్యాలు.. భక్తుల భజనలు... జై పైడిమాంబ.. జై జై పైడిమాంబ జయజయ ధ్వానాల నడుమ విజయనగరం ప్రజల ఇలవేల్పు పైడితల్లి సిరిమాను సంబరం మంగళవారం ప్రశాంతంగా సాగింది.
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సిరిమాను పూజారి రూపంలో దర్శనమిచ్చిన సిరులతల్లికి భక్తులు ప్రణమిల్లారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. అర్నబ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఉదయం నుంచి కురిసిన జోరువానలోనే సిరిమాను తిరువీధి సాగింది.
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జిల్లా యంత్రాంగం ముందుస్తుగా నిర్ణయించిన సమయం ప్రకారం పూజారి బంటుపల్లి వెంకటరావు మధ్యాహ్నం 2.38 గంటలకు సిరిమానును అధిరోహించగా.. 2.55 గంటలకు సిరిమాను రథం కదిలింది.
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పాలధార ముందు కదలగా తెల్ల ఏనుగు, బెస్తవారి వల, అంజలి రథం సిరిమాను వెంట సాగాయి. అమ్మవారి చుదురుగుడి నుంచి ప్రారంభమైన సిరిమాను తిరువీధి డెంకేషావలీబాబా దర్గా మీదుగా కోటకు చేరుకుని కోట శక్తికి మూడుసార్లు అభివాదం చేసింది.
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