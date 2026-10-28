 విజయనగరం : జోరువానలో ఘనంగా సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు) | Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram | Sakshi
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విజయనగరం : జోరువానలో.. సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు)

Oct 28 2026 11:27 AM | Updated on Oct 28 2026 11:29 AM

Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram1
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విజయనగరం: మంగళ వాయిద్యాలు.. భక్తుల భజనలు... జై పైడిమాంబ.. జై జై పైడిమాంబ జయజయ ధ్వానాల నడుమ విజయనగరం ప్రజల ఇలవేల్పు పైడితల్లి సిరిమాను సంబరం మంగళవారం ప్రశాంతంగా సాగింది.

Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram2
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సిరిమాను పూజారి రూపంలో దర్శనమిచ్చిన సిరులతల్లికి భక్తులు ప్రణమిల్లారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. అర్నబ్‌ తుఫాన్‌ ప్రభావంతో ఉదయం నుంచి కురిసిన జోరువానలోనే సిరిమాను తిరువీధి సాగింది.

Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram3
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జిల్లా యంత్రాంగం ముందుస్తుగా నిర్ణయించిన సమయం ప్రకారం పూజారి బంటుపల్లి వెంకటరావు మధ్యాహ్నం 2.38 గంటలకు సిరిమానును అధిరోహించగా.. 2.55 గంటలకు సిరిమాను రథం కదిలింది.

Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram4
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పాలధార ముందు కదలగా తెల్ల ఏనుగు, బెస్తవారి వల, అంజలి రథం సిరిమాను వెంట సాగాయి. అమ్మవారి చుదురుగుడి నుంచి ప్రారంభమైన సిరిమాను తిరువీధి డెంకేషావలీబాబా దర్గా మీదుగా కోటకు చేరుకుని కోట శక్తికి మూడుసార్లు అభివాదం చేసింది.

Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram5
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram7
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram9
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram10
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram11
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram12
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram14
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram16
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram19
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram22
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram23
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram24
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram25
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Sri Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2026 in Vizianagaram26
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# Tag
Sirimanotsavam Vizianagaram pydithalli ammavaru photo gallery botsa satyanarayana devotional
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