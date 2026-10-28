‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

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వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో తెరకెక్కిన ఆదర్శ కుటుంబం మూవీ అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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వెంకటేశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. నారా రోహిత్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
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త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు.
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ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది.
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