 ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు) | Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery | Sakshi
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‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Oct 28 2026 10:09 AM | Updated on Oct 28 2026 10:09 AM

Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 1
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వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో తెరకెక్కిన ఆదర్శ కుటుంబం మూవీ అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 2
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వెంకటేశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. నారా రోహిత్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్‌గా, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 3
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త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు.

Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 4
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ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది.

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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 6
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 7
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 9
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 10
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 11
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 12
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 13
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 14
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 15
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 16
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 17
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 18
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 19
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 20
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 21
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 22
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 23
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 24
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Adarsha Kutumbam Movie Pre Release Event HD Gallery 25
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# Tag
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‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఆదర్శ కుటుంబం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్పెషల్ ‍‍అట్రాక్షన్‌గా శ్రీనిధి శెట్టి(ఫోటోలు)
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