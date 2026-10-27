 సింపుల్ లుక్.. కానీ మరింత అందంగా హెబ్బా (ఫొటోలు) | hebah patel latest photos | Sakshi
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సింపుల్ లుక్.. కానీ మరింత అందంగా హెబ్బా (ఫొటోలు)

Oct 27 2026 3:42 PM | Updated on Oct 27 2026 3:55 PM

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సింపుల్ లుక్‌లోనే కనిపించినప్పటికీ మరింత అందంగా హెబ్బా పటేల్ దర్శనమిచ్చింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

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