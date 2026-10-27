దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాన్...ఉప్పాడ తీరంలో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

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పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో ‘అర్నబ్’ అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడింది.
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వేగంగా కదులుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 25 కి.మీ వేగంతో కదిలిన తుపాను.. ప్రస్తుతానికి విశాఖ 300 కి.మీ, కాకినాడకు 360కిమీ, మచిలీపట్నంకు 460, బాపట్లకు 530 కిమీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.
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కాకినాడ జిల్లా : ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డులో రాకపోకల బంద్
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తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
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సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులను హెచ్చరించిన అధికారులు
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