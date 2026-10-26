 రెడ్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతోన్న ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక.. (ఫోటోలు) | Malavika Mohanan Stuns in Red Dress | Sakshi
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రెడ్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతోన్న ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక.. (ఫోటోలు)

Oct 26 2026 4:32 PM | Updated on Oct 26 2026 4:46 PM

Malavika Mohanan Stuns in Red Dress1
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ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక మోహనన్ రెడ్ డ్రెస్‌లో మెరిసింది. ఈ ఫోటోల్లో మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. వీటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో నెట్టింట వైరలవుతున్నాయి.

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Malavika Mohanan Stuns in Red Dress3
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Malavika Mohanan Stuns in Red Dress4
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Malavika Mohanan Stuns in Red Dress5
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Malavika Mohanan Stuns in Red Dress6
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Malavika Mohanan Stuns in Red Dress8
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