 సెప్టెంబర్ బర్త్ డేస్.. అల్లు స్నేహ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations | Sakshi
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సెప్టెంబర్ బర్త్ డేస్.. అల్లు స్నేహ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Oct 26 2026 12:14 PM | Updated on Oct 26 2026 12:14 PM

Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations1
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సెప్టెంబరులో తన స్నేహితుల పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహా..(Allu Sneha Reddy ) ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations2
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Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations3
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Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations4
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Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations5
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Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations6
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Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations7
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Allu Sneha Reddy Friends Birthday Celebrations9
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(Images Source : Instagram/allusnehareddy)

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