 సోయగాల సంయుక్త.. వావ్ అనాల్సిందే (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Samyuktha Viral Photos | Sakshi
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సోయగాల సంయుక్త.. వావ్ అనాల్సిందే (ఫొటోలు)

Oct 26 2026 11:48 AM | Updated on Oct 26 2026 11:48 AM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సంయుక్త మేనన్..(Samyuktha) చీరలో అందంగా మెరిసిపోయింది. సోయగాలతో ఆకట్టుకుంటోంది.

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(Images Source : Instagram/ iamsamyuktha)

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