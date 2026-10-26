త్రిష రోడ్ షో.. అభిమానుల సందడితో దద్దరిల్లిన రోడ్లు (ఫొటోలు)

1/18
కోయంబత్తూరులోని గాంధీపురం 100 ఫీట్ రోడ్డులో కొత్త 'ఐమొబైల్' (iMobile) షోరూమ్ ప్రారంభోత్సవానికి నటి త్రిష కృష్ణన్ (Trisha Krishnan) హాజరయ్యారు.
2/18
షాప్ ఓపెనింగ్కు వెళ్తూ ఆమె ఓపెన్-టాప్ కారులో రోడ్ షో నిర్వహించారు.
3/18
ఈ క్రమంలో అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చి కేరింతలు కొట్టడంతో ఆ ప్రాంతంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.
4/18
ఎర్రటి సంప్రదాయ చీరలో, డైమండ్ చోకర్తో త్రిష మెరిసిపోయారు.
5/18
సాధారణంగా నటులు నేరుగా వేదిక వద్దకు వెళ్తారు, కానీ త్రిష ఒక పొలిటికల్ లీడర్ లా కారులో నుంచి ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వెళ్లడం నెట్టింట చర్చకు దారితీసింది. ఆమె పొలిటికల్ ఎంట్రీపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
(Images Source : Instagram/trishakrishnan)