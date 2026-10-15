 కరెంట్‌ కోతలు.. అధికారులపై నెపమా రేవంత్‌?: హరీశ్‌ రావు | Telangana Power Crisis, Harish Rao Slams CM Revanth Reddy, Blames Congress Government For Failing To Prepare For El Niño Impact | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కరెంట్‌ కోతలు.. అధికారులపై నెపమా రేవంత్‌?: హరీశ్‌ రావు

Oct 15 2026 10:50 AM | Updated on Oct 15 2026 11:31 AM

BRS Harish Rao Serious Comments On CM Revanth reddy

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో విద్యుత్‌ సంక్షోభం, ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవడంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం విఫలమైందంటూ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు  విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులకు అధికారులను బాధ్యులను చేస్తూ సీఎం, మంత్రులు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా స్పందించారు.

బొగ్గు నిల్వలు సమృద్ధిగా ఏర్పాటు చేసుకోకపోవడం, విద్యుత్‌ రంగంపై సకాలంలో సమీక్షలు నిర్వహించకపోవడం వల్లే కరెంట్‌ కోతల పరిస్థితి ఏర్పడిందని హరీశ్‌ రావు విమర్శించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంపై వాతావరణ శాఖ, శాస్త్రవేత్తలు తొమ్మిది నెలలుగా హెచ్చరిస్తున్నా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి తీవ్రం కావడంతో అధికారులను సస్పెండ్‌ చేస్తామంటూ హెచ్చరించడం సరికాదన్నారు.

నిషేధిత భూముల జాబితా అంశంలోనూ ప్రభుత్వమే తప్పులు చేసి అధికారులపై నెపం నెట్టిందని హరీశ్‌ రావు విమర్శించారు. విద్యుత్‌ సంక్షోభం విషయంలోనూ అదే వైఖరిని అనుసరిస్తోందని ఆరోపించారు. ఎల్‌నినోను కోవిడ్‌ తరహా విపత్తుగా సీఎం అభివర్ణించడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. అలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని ముందే హెచ్చరికలు వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం ఎందుకు అప్రమత్తం కాలేదని ప్రశ్నించారు. అధికారుల ఉద్యోగాలు తీసేస్తామని హెచ్చరించే ముందు, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని రేవంత్‌ రెడ్డిని ఉద్దేశించి హరీశ్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

ఇదీ చదవండి: తెలంగాణలో కొత్త ఓటర్లకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. నేడే, రేపే ఛాన్స్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)
photo 2

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశ్వీరాదం (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : ముత్యపుపందిరిపై సీతా స్వయంవరం అలంకారంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)

Video

View all
Why Are You Destroying The Country Passenger Question To Abhijeet Dipke 1
Video_icon

దేశాన్ని ఎందుకు నాశనం చేస్తున్నావ్.. అభిజిత్ ను నిలదీసిన ప్రయాణికుడు
Prabhas Special Birthday Surprise For Fauzi Co-Star Imanvi 2
Video_icon

ఇమాన్వికి ప్రభాస్ బర్త్ డే ట్రీట్..
TDP Violated Election Code In Anantapur 3
Video_icon

అనంతపురంలో ఎన్నికల కోడ్ ను ఉల్లంఘించిన టీడీపీ
Kavali Janasena Leaders Joins YSRCP 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ కు వీర మహిళలు షాక్.. YSRCP లోకి భారీ చేరికలు
El Nino Effect Water Crisis In Hyderabad 5
Video_icon

Big Breaking: హైదరాబాద్ కు రెడ్ అలెర్ట్!
Advertisement
 