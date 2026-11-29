వైఎస్సార్ జిల్లా: జిల్లాలో టీడీపీ-జనసేన మధ్చ విభేదాలు రచ్చకెక్కాయి. పంచాయతీ ఎన్నికలు రెండో విడతలో భాగంగా నాగులగుట్టపల్లిలో టీడీపీ రిగ్గింగ్ చేసిందంటూ జనసేన ఆందోళన చేపట్టింది. తాము మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థిని ఓడించేందుకు టీడీపీ నేతలు రిగ్గింగ్కు పాల్పడ్డారంటూ జనసేన శ్రేణులు నిరసన చేపట్టాయి.
దీనిలో భాగంగా జనసేకు వెన్నుపోటు అంటూ పోస్టులు వైరల్గా మారాయి. పోలీసులతో కుమ్మక్కై టీడీపీ రిగ్గింగ్కు పాల్పడిందని జనసేన ఆరోపిస్తోంది. పోలీసులకు డబ్బులు పంపిణీ చేసి రిగ్గింగ్ చేశరని జనసేన అంటోంది. ఈ మేరకు పోలీసులు డబ్బులు పంచుకునే వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి.
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