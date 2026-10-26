'యాక్షన్ కింగ్' అర్జున్ చిన్న కుమార్తె అంజనా సర్జా వివాహం (ఫొటోలు)

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ప్రముఖ నటుడు 'యాక్షన్ కింగ్' అర్జున్ సర్జా చిన్న కుమార్తె అంజనా సర్జా వివాహం అమెరికాకు చెందిన ఇసాయ్ నట్టర్ (Isaiah Nutter) తో అక్టోబర్ 19, 2026న విదేశాల్లో వైభవంగా జరిగింది.
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విదేశాల్లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం, అలాగే వైట్ వెడ్డింగ్ (Christian style) పద్ధతిలోనూ ఈ వివాహ వేడుకలు జరిగాయి.
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అంజన అమెరికాలో చదువుకుంటున్న సమయంలో ఇసాయ్ నట్టర్తో పరిచయం ఏర్పడింది. దాదాపు 14 ఏళ్లుగా వీరు ప్రేమలో ఉన్నారు.
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అంజన సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ, వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తున్నారు. ఆమె 'అంజనా సర్జా వరల్డ్' అనే స్టార్టప్ కంపెనీని స్థాపించారు.
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అర్జున్ పెద్ద కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ నటిగా రాణిస్తుండగా, ఆమెకు 2024లో నటుడు తంబి రామయ్య కుమారుడు ఉమపతి రామయ్యతో వివాహం జరిగింది.
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(Images Source : Instagram/anj204)