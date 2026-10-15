శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం కేరళ ప్రభుత్వం, ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేస్తున్నాయి. యాత్రికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పంబలో ఒకేసారి 6,000 మందికి పైగా విశ్రాంతి తీసుకునేలా భారీ జర్మన్ టెంట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నిలక్కల్లోనూ ఇదే తరహా సదుపాయాన్ని కల్పించేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
శబరిమల వార్షిక మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా సీజన్కు ముందు భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. ఇందులో భాగంగా పంబలో తాత్కాలిక జర్మన్ టెంట్ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు. పంబ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ టెంట్లో ఒకేసారి 6,000 మందికి పైగా యాత్రికులు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రాబోయే యాత్రా ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ అక్టోబర్ 17న పంబలో పర్యటించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పంబ, నిలక్కల్, సన్నిధానం ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి, నిర్వహణ పనులను అధికారులు వేగవంతం చేశారు. యాత్ర సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో వారికి అవసరమైన సౌకర్యాలను ముందుగానే సిద్ధం చేస్తున్నారు.
నిలక్కల్లోనూ భారీ టెంట్!
శబరిమల యాత్రికులకు ప్రధాన బేస్ క్యాంప్గా ఉన్న నిలక్కల్లోనూ 6,000 మంది విశ్రాంతి తీసుకునే సామర్థ్యంతో మరో జర్మన్ టెంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. పంబలో దర్శనానికి వెళ్లే ముందు, తిరుగు ప్రయాణంలో లేదా వేచి ఉండే సమయంలో భక్తులు సేదతీరేందుకు ఈ తాత్కాలిక ఆశ్రయాలు ఉపయోగపడనున్నాయి. గతంలో పంబ, నిలక్కల్ ప్రాంతాల్లో శాశ్వతంగా లేదా అవసరాన్ని బట్టి తొలగించి తిరిగి ఏర్పాటు చేసుకునే ఆశ్రయాలను నిర్మించాలని దేవస్థానం బోర్డు ప్రతిపాదించింది. అయితే అటవీ శాఖ అభ్యంతరాల కారణంగా ఆ ప్రణాళిక ముందుకు సాగడంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో ప్రస్తుతం తాత్కాలిక వసతి ఏర్పాట్లపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
పంబలో పారిశుధ్య పనులు
యాత్రికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంబ నది, స్నాన ఘాట్ల పరిసరాల్లో శుభ్రత పనులను కూడా ప్రారంభించారు. నదిలో, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇనుప కడ్డీలు, కాంక్రీట్ స్లాబులు, ఇతర ప్రమాదకర వస్తువులను తొలగిస్తున్నారు. ఇటీవల కన్నిమాస పూజల సందర్భంగా పంబ నదిలో స్నానం చేస్తుండగా ఓ యాత్రికుడు ఇనుప కడ్డీ తగిలి గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో నదిలో ప్రమాదకర వస్తువులను తొలగించి, భక్తులకు సురక్షితమైన స్నాన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తంగా, పంబ, నిలక్కల్ ప్రాంతాల్లో అదనపు విశ్రాంతి సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తే యాత్రా సీజన్లో భక్తుల రద్దీ నిర్వహణకు కొంత ఊరట లభించనుంది. అయితే ఈ ఏర్పాట్లు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడానికి నిర్మాణ పనులు, సంబంధిత అనుమతులు కీలకం కానున్నాయి.
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