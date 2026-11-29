తిరువనంతపురం: శబరిమల వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ కోసం ఉపయోగించే వెబ్సైట్లో తీవ్రమైన సాంకేతిక, భద్రతా లోపాలను కేరళ పోలీస్ సైబర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ గుర్తించింది. నకిలీ మొబైల్ నంబర్లు, ఈమెయిల్ చిరునామాలను ఉపయోగించి దర్శన స్లాట్లను బుక్ చేసుకునేందుకు ఈ వెబ్సైట్ దుర్వినియోగానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
వెబ్సైట్లో సరైన గుర్తింపు ధృవీకరణ యంత్రాంగాలు లేవని, దీనివల్ల నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడం సులభమవుతోందని దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, వినియోగదారులు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి వార్తాపత్రిక క్లిప్పింగ్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ స్క్రీన్ షాట్లను అప్లోడ్ చేసినట్లు సమాచారం.
నమోదిత వినియోగదారుడు ఒకేసారి నలుగురు యాత్రికుల వరకు స్లాట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. యాత్రికుల రిజిస్ట్రేషన్లలో తప్పుడు వ్యక్తిగత వివరాలు, తాత్కాలిక ఇమెయిల్ ఐడీలు, ఉనికిలో లేని మొబైల్ నంబర్లను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు కూడా దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. వెబ్సైట్లో అవసరమైన అప్గ్రేడ్లు జరగలేదని, టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కూడా లేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దాని పనితీరును ప్రభావితం చేసే సాఫ్ట్వేర్ లాజిక్ లోపాలను కూడా గుర్తించారు.
అయితే, యాత్రికులు తాము బుక్ చేసుకున్న తేదీలలో రాకపోవడం ప్రస్తుత బుకింగ్ సంబంధిత సమస్యలకు దోహదపడిందా లేదా అనే విషయాన్ని దర్యాప్తు అధికారులు ఇంకా నిర్ధారించలేదు. వ్యవస్థీకృత బల్క్ బుకింగ్ ప్రమేయం ఉందా అనే విషయాన్ని కూడా వారు పరిశీలిస్తున్నారు. దర్యాప్తు ఇంకా ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నందున, ఏ నిర్ధారణకూ రావడం తొందరపాటు అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
శబరిమల భద్రతా ఏర్పాట్ల నిర్వహణలో అనుభవం ఉన్న ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి మాట్లాడుతూ, యాత్రా సీజన్ ప్రారంభ రోజుల్లో వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్లకు, వాస్తవ యాత్రికుల రాకకు మధ్య వ్యత్యాసాలు ఉండటం అసాధారణమేమీ కాదని అన్నారు.
కొందరు యాత్రికులు తేదీలు అసౌకర్యంగా ఉన్నప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్లను బుక్ చేసుకుని, తమ టిక్కెట్లను ప్రింట్ చేసుకుని, తమకు అనువైన మరో తేదీన వస్తారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, టిక్కెట్ల తేదీలను ఎల్లప్పుడూ కచ్చితంగా తనిఖీ చేయరు, దీనివల్ల అలాంటి యాత్రికులకు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ పద్ధతి చాలా సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.
సైబర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వింగ్ బల్క్ బుకింగ్ల కోసం ఉపయోగించే IP అడ్రస్లను కూడా పరిశీలిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుత నిబంధనలు బల్క్ బుకింగ్లను నిషేధించనందున, కేవలం ఒకే IP అడ్రస్ నుండి బహుళ స్లాట్లను బుక్ చేయడం మాత్రమే చట్టపరమైన చర్యలకు తగిన ఆధారం కాదు.
బుకింగ్ స్లాట్లను దక్కించుకోవడానికి బాట్లను ఉపయోగించడం లేదా స్వయంచాలకంగా బహుళ ఖాతాలను సృష్టించడం వంటి కేసులను తీవ్రంగా పరిశీలిస్తామని ఆ శాఖ తెలిపింది. సైబర్ దర్యాప్తు విభాగం తమ ప్రాథమిక పరిశోధనల వివరాలతో కూడిన నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.
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