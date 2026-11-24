శబరిమల: ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా కాలంలో శబరిమలలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 19,650 ఔట్ పేషెంట్ (OP) కేసులు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. వీరిలో, 7,453 మంది రోగులు సన్నిధానంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందగా, 5,373 కేసులను అత్యవసర వైద్య కేంద్రాలు (EMCలు) నిర్వహించాయి. EMCలు 82 అత్యవసర కేసులను కూడా నిర్వహించాయి. శబరిమల నుంచి మొత్తం 64 మంది రోగులను ప్రత్యేక వైద్య చికిత్స కోసం వివిధ ఆసుపత్రులకు పంపించారు.
శబరిమలలో గుండెపోటుకు గురైన 14 మంది యాత్రికుల ప్రాణాలు ఆరోగ్య శాఖ విజయవంతంగా కాపాడిందని పతనంతిట్ట జిల్లా నోడల్ అధికారి (ఆరోగ్యం) డాక్టర్ కె.కె. శ్యామ్ కుమార్ తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సకాలంలో వైద్య స్పందన, చికిత్స అందించడం వల్లే ఈ చర్యలు సాధ్యమయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, శబరిమలలో వైద్యపరమైన అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తితే అత్యవసర ఆరోగ్య నియంత్రణ గదిని సంప్రదించాలని యాత్రికులకు సూచించారు. హెల్ప్ లైన్ 04735 203232.
సన్నిధానం పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ కంట్రోల్ రూమ్ మధ్య నేరుగా ఒక కొత్త BSNL హాట్లైన్ కనెక్షన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సౌకర్యం అత్యవసర పరిస్థితులలో సమాచార ప్రసారంలో జాప్యాన్ని తొలగించి, వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
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