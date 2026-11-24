న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కార్తీక పౌర్ణమి, దేవ్ దీపావళి సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పవిత్ర పర్వదినం నిస్వార్థ సేవ, భక్తి, విశ్వాసం, సానుకూలతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ పండుగ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భక్తిభావాన్ని, సానుకూల ఆలోచనలను పెంపొందించాలని ఆకాంక్షించారు.



కాశీలో భక్తజన సందోహం

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసి దశాశ్వమేధ ఘాట్‌ వద్ద వేలాది మంది భక్తులు గంగానదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: On the occasion of Kartik Purnima, a massive crowd of devotees has gathered in Prayagraj to take a holy dip in the River Ganga. https://t.co/aBmnfefoPd

— ANI (@ANI) November 24, 2026