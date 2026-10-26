 విజయనగరం : పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవం (ఫొటోలు) | Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery | Sakshi
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ఆధ్యాత్మిక శోభతో మెరిసిపోతున్న విజయనగరం (ఫొటోలు)

Oct 26 2026 9:17 AM | Updated on Oct 26 2026 9:17 AM

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery1
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విజయనగరం : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఇలవేల్పు, శరణుకోరిన భక్తుల కొంగుబంగారం పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలకు విజయనగరం సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery2
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నెల రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ జాతర మహోత్స వాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన ‘తొలేళ్లు’, ‘సిరిమానోత్సవం’ ఘట్టాలకు వేళైంది.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery3
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లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనార్థం తరలివస్తారని అంచనా వేస్తుండడంతో అధికారులు, ఆలయ యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery4
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1700వ సంవత్సరం నాటి చారిత్రక విజయనగరం కోటతో పాటు గంటస్తంభం, మూడు లాంతర్ల కూడలి, ప్రధాన రహదారులన్నీ మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యుత్‌ కాంతులతో విరాజిల్లుతున్నాయి.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery5
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నగరమంతా అమ్మ వారి నామస్మరణతో మారుమోగుతూ పండగ వాతావరణం సంతరించుకుంది.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery6
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ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం రాత్రి ‘తొలేళ్ల’ (తొలి ఏరు) పండుగను అత్యంత నిష్ఠతో నిర్వహించనున్నారు.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery7
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భక్తులు వారు మొక్కుకున్న విధంగా విచిత్ర వేషధారణలతో అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery8
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జిల్లాలో పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని కోరుతూ అమ్మ వారికి విశేష పూజలు చేస్తారు.

Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery9
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery10
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery11
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery12
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery13
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery14
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery15
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery16
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery17
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery18
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Sri Pydithalli Ammavari Jatara 2026 in Vizianagaram Photo Gallery20
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# Tag
pydithalli ammavaru Vizianagaram photo gallery sirimanu utsavam Andhra Pradesh devotional
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