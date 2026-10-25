 మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు) | Nabha Natesh Maldives Vacation Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Oct 25 2026 5:27 PM | Updated on Oct 25 2026 6:27 PM

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 1
1/17

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేశ్.. తాజాగా మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసింది. అందంగా రెడీ అయి బీచుల వెంట తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 2
2/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 3
3/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 4
4/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 5
5/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 6
6/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 7
7/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 8
8/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 9
9/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 10
10/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 11
11/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 12
12/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 13
13/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 14
14/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 15
15/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 16
16/17

Nabha Natesh Maldives Vacation Photos 17
17/17

# Tag
Nabha Natesh Tollywood Beauty viral photos photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
photo 4

'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gajwel SI Attacks On Farmer In Police Station 1
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ లో రైతుపై దాడి చేసిన ఎస్సై
OYOs Shocking Move Before IPO 2
Video_icon

IPOకు ముందే ఓయో షాక్.. సగానికి సగం తగ్గింపు
Shamonda Virus Casae Reported In France 3
Video_icon

మరో కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది! వైద్యులు షాక్!
JC Prabhakar Reddy Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

రాళ్లు పడ్డాయా..? పెద్దారెడ్డి ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.. బయటపడ్డ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వీడియో
Pinnelli Ramakrishna Reddy And Gopireddy Mass Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

2029 ఎన్నికల్లో YSRCP మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటగానే... పిన్నెల్లి, గోపిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
Advertisement