అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమి సర్కార్
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు కేరళ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది.
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మళ్లీ దాడులు చేస�...
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో దీపావళి పండుగ స�...
చురు: రాజస్థాన్లోని చురు జిల్లాలో జ�...
తిరువనంతపురం: కేరళ నూతన గవర్నర్గా బ�...
వాషింగ్టన్: హర్యానాకు చెందిన మోస్ట్...
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో కీలక పరి...
భారత్-చైనా సరిహద్దులో మరోసారి అలజడి...
లడఖ్: లడఖ్లో జరుగుతున్న అన్యాయాలపై...
జరూసలేం: వెస్ట్ బ్యాంక్లోని హెబ్రోన...
ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో �...
వాషింగ్టన్: సముద్ర గర్భంలో భారీ ప్ర�...
కతిహార్: బీహార్లోని కతిహార్కు చెం...
అమెరికా గగనతలంలో ఏదో జరుగుతోంది.. అత్�...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల�...
వాషింగ్టన్: అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్ని...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 25 2026 5:27 PM | Updated on Oct 25 2026 6:27 PM
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేశ్.. తాజాగా మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసింది. అందంగా రెడీ అయి బీచుల వెంట తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
యాంకర్ సుమ ఈవెంట్కి చీఫ్ గెస్ట్గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)
పోలీస్ స్టేషన్ లో రైతుపై దాడి చేసిన ఎస్సై
IPOకు ముందే ఓయో షాక్.. సగానికి సగం తగ్గింపు
మరో కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది! వైద్యులు షాక్!
రాళ్లు పడ్డాయా..? పెద్దారెడ్డి ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.. బయటపడ్డ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వీడియో
2029 ఎన్నికల్లో YSRCP మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటగానే... పిన్నెల్లి, గోపిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్