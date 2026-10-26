 బేబీ బంప్‌తో సమంత.. లేటేస్ట్‌ లుక్ చూశారా? (ఫోటోలు) | Samantha Pregnancy Latest Look | Sakshi
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బేబీ బంప్‌తో సమంత.. లేటేస్ట్‌ లుక్ చూశారా? (ఫోటోలు)

Oct 26 2026 7:31 PM | Updated on Oct 26 2026 8:07 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది. తాజాగా తాను బేబీ బంప్‌తో ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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