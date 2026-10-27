 దీపావళి పటాస్‌లా వెలిగిపోతున్న మృణాల్ (ఫొటోలు) | Mrunal Thakur Shines Like A Firecracker Ahead Of Diwali Celebrations In Mumbai, Photos Gallery Goes Viral | Sakshi
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దీపావళి పటాస్‌లా వెలిగిపోతున్న మృణాల్ (ఫొటోలు)

Oct 27 2026 9:08 AM | Updated on Oct 27 2026 9:26 AM

Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai1
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త్వరలో దీపావళి రాబోతున్న సందర్భంగా పటాస్‌లా వెలిగిపోతూ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్(Mrunal Thakur) కనిపించింది.

Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai2
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai3
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai4
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai5
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai6
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai7
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai8
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai9
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Actress Mrunal Thakur Diwali Parties in Mumbai10
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(Images Source : Instagram/mrunalthakur)

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దీపావళి పటాస్‌లా వెలిగిపోతున్న మృణాల్ (ఫొటోలు)
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