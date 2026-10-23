 గజరాజులు తిరుగు ప్రయాణం...నగరవాసుల భావోద్వేగం | Elephant in Mysore Dasara Festival Viral Photos | Sakshi
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మైసూరు దసరా వేడుకలు : సంబరం చాలించి..సొంత గూటికి (ఫొటోలు)

Oct 23 2026 8:54 AM | Updated on Oct 23 2026 8:54 AM

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మైసూరు: సుమారు 2 నెలల పాటు మైసూరు వాసులతో పాటు అశేష పర్యాటకులను అలరిస్తూ మైసూరు దసరా మహోత్సవాలను విజయవంతం చేసిన ఏనుగుల దండు అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంది.

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కానీ వాటి మైసూరు మజిలీ గురువారంతో సమాప్తమైంది. భారమైన మనస్సులతో వేలాదిమంది వీడ్కోలు మధ్య గజరాజులు అడవుల్లోని శిబిరాలకు పయనమయ్యాయి.

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బుధవారం దసరా జంబూ సవారీ వేడుక జయప్రదంగా జరగడం తెలిసిందే. అంతటితో ఏనుగుల బాధ్యత పూర్తయింది. దీంతో గురువారం ఉదయం నుంచి ప్యాలెస్‌లో ఏనుగుల షెడ్లలో కోలాహలం మాయమైంది.

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మావటీలు, వారి కుటుంబాలు తట్టా బుట్టా సర్దుకున్నారు. ప్యాలెస్‌, అటవీ అధికారులకు గజరాజులకు వీడ్కోలు వేడుకను నిర్వహించారు.

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వాటికి అల్పాహారం పూర్తయ్యాక జయమార్తాండ ద్వారం వద్ద కెప్టెన్‌ ప్రశాంత్‌, అభిమన్యు సహా ఏనుగులను వరుసగా నిలబెట్టారు. పూజారి ప్రహ్లాద రావు ఆధ్వర్యంలో విశేష పూజలు నిర్వహించారు.

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ఆ తర్వాత ఏనుగులను ఒక్కొక్కటిగా లారీల్లోకి ఎక్కించి వాటి శిబిరాలకు పంపించారు.

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రోజూ ఏనుగుల శిక్షణను చూస్తూ సంబరపడే నగరవాసులు అభిమాన ఏనుగులు వెళ్ళిపోవడాన్ని నిశ్శబ్దంగా చూశారు. టాటా, బైబై అని ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకున్నారు.

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