బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?

బెంగళూరులో అద్దె ఇల్లు అంటేనే అమ్మో అనాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓ వైపు చిన్న ఇళ్లకే భారీ అద్దెలు..
సార్.. బ్యాలెట్ ఓటింగ్లో గట్టెక్కగలమా!?
ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!
టైటిల్: రణబాలి
సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: కూటమిలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది
తిరువనంతపురం: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి �...
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న్యూఢిల్లీ: కోల్కతాలోని చోర్బగాన్ ...
కొన్ని శక్తిపీఠాల్లో దసరా నవరాత్రుల ...
చెన్నై: తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరా�...
వినాయక చవితి తర్వాత వచ్చే నవరాత్రి ఉ�...
పట్నా: జన్ సూరాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకు�...
కోల్కతా: శనివారం రాత్రి కోల్కతా నగ�...
కోల్కతా: ఉత్తర కోల్కతాలోని ప్రసిద్...
నిరాశ్రయులకు,నిర్భాగ్యులకు ఏమాత్రం �...
కేరళ ముఖ్యమంత్రి వి.డి. సతీశన్ రాబోయే...
మధ్యప్రదేశ్ జిల్లా దమోహ్లోత్యంత దా�...
భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సరదా గిఫ్ట్ కోట�...
రాజస్థాన్లోని ఫలోదీ జిల్లాలో బోరుబ�...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 18 2026 11:50 AM | Updated on Oct 18 2026 11:57 AM
చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ.. బతుకమ్మ సంబురాల్లో సీపీ సజ్జనార్!
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ఈ రోజు కరకట్టలో కూర్చొని ముసిముసి నవ్వులు నవ్వొచ్చు.. రేపు అనేది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాం