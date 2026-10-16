బెంగళూరులో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవడమే పాపమా?

బెంగళూరులో అద్దె ఇల్లు అంటేనే అమ్మో అనాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓ వైపు చిన్న ఇళ్లకే భారీ అద్దెలు.. మరోవైపు అంతకుమించిన భారీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లు.. నగరంలోని ఇళ్లలో అద్దెకు దిగేవారిని హడలెత్తిస్తున్నాయి. ఉన్నన్నాళ్లూ క్రమం తప్పకుండా అద్దెలు కట్టించుకుని ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లేటప్పుడు డిపాజిట్లు తిరిగి చెల్లించకుండా కొర్రీలు పెడుతూ వేధిస్తున్నారు ఇంటి ఓనర్లు.
నగరంలో ఇళ్ల అద్దెలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఇంటి యజమానుల నుంచి అద్దెకుంటున్నవారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. మూడేళ్లుగా సకాలంలో అద్దె కడుతూ వచ్చినప్పటికీ, ఇంటి యజమాని తన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ను తిరిగి ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టారని బెంగళూరుకు చెందిన ఓ అద్దెదారుడు సోషల్ మీడియాలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తాను ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా అద్దె చెల్లించినప్పటికీ, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కోసం పదేపదే యజమానిని సంప్రదించాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. తన సొంత డబ్బును తాను తిరిగి పొందడానికి కూడా అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి రావడం అవమానకరమని వాపోయారు. ఈ విషయంలో అవసరమైతే న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. తర్వాత సోషల్ మీడియా ద్వారా లభించిన సహాయంతో ఎలాగోలా తన డిపాజిట్ సొమ్మునైతే తిరిగి రాబట్టుకున్నట్లు సదరు అద్దెదారుడు వెల్లడించారు.
ఈ పోస్టుపై పలువురు నెటిజన్లు స్పందించారు. డిపాజిట్ తిరిగి ఇవ్వడంలో యజమాని జాప్యం చేస్తే న్యాయ సహాయం తీసుకోవాలని సూచించారు. కొందరు తమకు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలే ఎదరయ్యాయని వాటిని పంచుకున్నారు. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ల వసూళ్లలో అద్దెదారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక సర్వీస్ లాంటిదేదైనా ప్రారంభించాల్సిన అసరముందంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
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