 ‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు) | Actress Anaswara Rajan Latest Photos | Sakshi
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‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)

Oct 17 2026 3:06 PM | Updated on Oct 17 2026 3:29 PM

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టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అనీష్, మాలీవుడ్ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ఇట్లు అర్జున’.

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ఈ చిత్రానికి మహేష్ ఉప్పల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మనుశర్మ, మహేష్ ఉప్పల కథను అందించారు.

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ఇందులో వెన్నెల కిషోర్ కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

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ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎస్. ఎస్. తమన్ ఈ సినిమాకు సంగీతం సమకూర్చారు.

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కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.

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ఇటీవల జరిగిన ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో నాగార్జున ముఖ్య అతిథిగా హాజరై చిత్ర యూనిట్‌ను అభినందించారు.

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