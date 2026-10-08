తల్లికి బంగారు పతకం, తండ్రి, కుమార్తెకు పీజీ డిగ్రీలు (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : తల్లి ఎంఏ ఎకనామిక్స్.. తండ్రి ఎంఏ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్.. కుమార్తె ఎమ్మెస్సీ బోటనీ.. ముగ్గురూ ఒకే ఏడాది పీజీ పూర్తి చేసిన ఆసక్తికర దృశ్యం బుధవారం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ (బీఆర్ఏవోయూ) స్నాతకోత్సవంలో కనిపించింది.
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కరీంనగర్కు చెందిన వట్టిపల్లి పావని ఎంఏ ఎకనామిక్స్లో బంగారు పతకం సాధించారు. ఈమె స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నారు. తనతో పాటు కుమార్తె హైందవీరావు ఎమ్మెస్సీ బోటనీలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
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పావని భర్త రమేశ్రావు ఎంఏ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పూర్తిచేశారు. స్నాతకోత్సవంలో ఈ ముగ్గరూ పట్టాలు అందుకున్నారు.
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పట్టుదలతో చదివితే ప్రతిభకు ఎలాంటి హద్దులు ఉండవని నిరూపించారు ఆశ్రిత. బీఎస్సీలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన ఆమె మహిళా విభాగంలో మూడు బంగారు పతకాలు పొందారు.
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