 శబరిమల, మాళికాపురం ఆలయాలకు నూతన అర్చకులు | chief priests appointed Sabarimala Malikappuram | Sakshi
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శబరిమల, మాళికాపురం ఆలయాలకు నూతన అర్చకులు

Oct 18 2026 11:29 AM | Updated on Oct 18 2026 11:29 AM

chief priests appointed Sabarimala Malikappuram

తిరువనంతపురం: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి సన్నిధానం, మాళికాపురం దేవి ఆలయాలకు కొత్త ప్రధాన అర్చకులను (మేల్‌శాంతి) ఎంపిక చేశారు. శబరిమల ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడిగా అరీక్కర సుబ్రమణ్యన్ శంకరన్ నంబూద్రి, మాళికాప్పురం ప్రధాన అర్చకుడిగా అయడత్ ఇల్లం ఎ దామోదరన్ నంబూద్రి నియమితులయ్యారు. సంప్రదాయబద్ధంగా లాటరీ పద్ధతి ద్వారా అర్చకుల ఎంపికను చేపట్టారు.

పందళం రాజభవనానికి చెందిన చిన్నారులు ఈ లక్కీ డ్రా చీటీలను తీశారు. శబరిమల ప్రత్యేక కమిషనర్ ఆర్. జయకృష్ణన్, దేవస్వం కమిషనర్ బి. సునీల్ కుమార్ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో అధికారికంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. ఈ ఏడాది తీర్థయాత్ర కాలానికి విశేష ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. దశాబ్దాల తర్వాత మహానవమి, విజయదశమి పర్వదినాల సమయంలో శబరిమల ఆలయం తెరుచుకోవడం ఒక అరుదైనదిగా నిలిచింది. ఈ కీలక ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఉన్నతాధికారులు, ప్రముఖులు, వేలాది మంది అయ్యప్ప భక్తులు సన్నిధానానికి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. తుల మాస విశేష పూజాదికాలు పూర్తయిన తర్వాత అక్టోబర్ 22న కొండపై ఉన్న ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. 

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