 హైదరాబాద్ ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు) | Durga Idols Immersion in Hyderabad HD Photos | Sakshi
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హైదరాబాద్ లో మొదలైన దసరా సందడి...ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు)

Sep 30 2026 7:02 PM | Updated on Sep 30 2026 7:02 PM

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హైదరాబాద్ లో మొదలైన దసరా సందడి. (Dussehra 2026)

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హైదరాబాద్ లోని ధూల్ పేట్ (Dhoolpet) దేవీ నవరాత్రులు, దసరా పండగల సందర్భంగా దుర్గమ్మ (కనకదుర్గమ్మ) విగ్రహాల తయారీకి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందింది.

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ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారి విగ్రహాలను శిల్పులు అద్భుతంగా రూపొందిస్తారు.

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2 అడుగుల చిన్న విగ్రహాల నుండి మొదలుకొని 15-20 అడుగుల భారీ విగ్రహాల వరకు ఇక్కడ లభిస్తాయి.

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విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ శైలితో పాటు, కోల్‌కతా దుర్గా పూజ నమూనాలు, మహిషాసుర మర్దిని, అష్టభుజ లక్ష్మి వంటి ఎన్నో అవతారాల్లో విగ్రహాలు రూపుదిద్దుకుంటాయి.

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తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి భక్తులు, ఉత్సవ కమిటీల వారు నవరాత్రుల మంటపాల కోసం ఇక్కడికి వచ్చి విగ్రహాలను ముందస్తుగా బుక్ చేసుకుంటారు.

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# Tag
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