 హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు) | Ganesh Immersion Festivities in Hyderabad Photos | Sakshi
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హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)

Sep 25 2026 7:25 PM | Updated on Sep 25 2026 7:27 PM

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Vinayaka celebrations vinayaka chathurthi photo gallery Telangana viral photos news Hyderabad city
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హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)
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