 బాలాపూర్‌ లడ్డుకు రికార్డు ధర.. వేలంలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు) | balapur ganesh 2026 Laddu Auction HD Photos | Sakshi
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బాలాపూర్‌ లడ్డుకు రికార్డు ధర.. వేలంలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు)

Sep 25 2026 12:13 PM | Updated on Sep 25 2026 12:13 PM

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బాలాపూర్‌ లడ్డూ వేలం మరోసారి రికార్డు సృష్టించింది.

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వేలంలో బాలాపూర్‌ లడ్డూ రూ.39 లక్షల ధర పలికింది.

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వేలంలో లడ్డూను షాద్‌నగర్‌కు చెందిన సామా ప్రణీత్‌ రెడ్డి దక్కించుకున్నారు.

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