 ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు) | The Paradise Movie : Actress Kayadu Lohar Trending Now | Sakshi
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‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)

Sep 25 2026 8:54 AM | Updated on Sep 25 2026 9:05 AM

The Paradise Movie : Actress Kayadu Lohar Trending Now1
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ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్ 'సుబ్బు' అనే కీలకమైన పాత్రలో కనిపించింది.

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నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా, శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ది ప్యారడైజ్' చిత్రంలో కయాదు లోహర్(Kayadu Lohar) హీరోయిన్‌గా నటించింది.

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కథలో ఆమె పాత్రకు మంచి ప్రాధాన్యత ఉంది. అందంగా కనిపించడంతో పాటు క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే యాక్షన్ సన్నివేశాలలో కయాదు తన నటనతో ఆకట్టుకుంది.

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'ది ప్యారడైజ్' సినిమా సెప్టెంబర్ 24, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు.

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(Images Source : Instagram/kayadu_lohar_official)

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