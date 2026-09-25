‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)

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ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్ 'సుబ్బు' అనే కీలకమైన పాత్రలో కనిపించింది.
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నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా, శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ది ప్యారడైజ్' చిత్రంలో కయాదు లోహర్(Kayadu Lohar) హీరోయిన్గా నటించింది.
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కథలో ఆమె పాత్రకు మంచి ప్రాధాన్యత ఉంది. అందంగా కనిపించడంతో పాటు క్లైమాక్స్లో వచ్చే యాక్షన్ సన్నివేశాలలో కయాదు తన నటనతో ఆకట్టుకుంది.
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'ది ప్యారడైజ్' సినిమా సెప్టెంబర్ 24, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు.
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(Images Source : Instagram/kayadu_lohar_official)